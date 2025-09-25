「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２４日、フェニックス）ダイヤモンドバックス先発のライン・ネルソン投手のほぼ真ん中への投球がボールと判定され、ベンチのロブロ監督が思わず立ち上がる場面があった。１−１の三回、ドジャースの攻撃。打席のマンシーに対して、Ｒ・ネルソンが１ボール２ストライクから投じた４球目の１５６キロは、外角低めのナイスボールだったが球審の判定はボール。マウンド上の右腕は納得がい