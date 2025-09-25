東京・新宿区で睡眠薬入りの酒を飲ませて意識をもうろうとさせ、20代の女性にわいせつな行為をしたとして男が逮捕されました。【写真を見る】持参した醤油入れに睡眠薬溶かし女性がトイレに行った隙に酒に混入… 意識をもうろうにさせ、個室で20代女性にわいせつな行為したか男逮捕警視庁不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、千葉県柏市の無職・岡陽介容疑者（45）です。岡容疑者は今年5月、新宿区の飲食店でマッチン