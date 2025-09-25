きょうは前線や湿った空気の影響で北日本や北陸、西日本でくもりや雨になるでしょう。北海道と東北北部は夕方まで、東北南部と新潟は夜まで雨が強く降る所がありそうです。関東は日差しが届きますが、夕方以降は雲が広がり、関東北部の狭い範囲で通り雨があるでしょう。また、列島には湿った空気が流れこむため、これまで過ごしやすかった関東など東日本はあすにかけて蒸し暑くなりそうです。【きょうの各地の予想最高気温】札幌