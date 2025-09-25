呆れた弁明に、市民の怒りが収まるはずはなかった。9月24日『NEWSポストセブン』で報じられた、群馬県前橋市の小川晶市長と市役所幹部の男性部下との「ラブホ通い」報道。市長は翌25日に記者会見を開いたが、そこで語られた内容はなんとも滑稽なものだった。【写真】既婚者部下とのラブホ翌日、2本100円の野菜を持つ小川市長小川晶市長の“クリーン”な信念「小川市長は、男性部下と10回以上ラブホテルを利用したとされています