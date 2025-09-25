東京国際空港ターミナルは、羽田空港のP5駐車場利用料金を10月24日に改定する。普通自動車の改定後の料金は、入庫から30分以上1時間以内を100円、1時間以上8時間以内を30分ごとに200円、8時間以上72時間以内を1時間あたり150円、72時間以上は1時間あたり100円とする。1日あたりの上限は72時間以内は通常期2,800円・多客期3,400円、72時間以上は通常期2,000円・多客期2,400円。羽田空港では、日本空港ビルデングがP1・P4、空港振興