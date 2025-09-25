アメリカン・エキスプレスは、「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード」の入会キャンペーンを、9月30日をもって終了する。入会後6か月以内の対象加盟店での利用100円ごとに10ボーナスポイント（上限2万ボーナスポイント）、同3か月以内の50万円以上の利用で2万ボーナスポイント、同6か月以内の100万円以上の利用で7万ボーナスポイントの計11万ボーナスポイントを獲得できる。通常利用分を含めると、最大で12