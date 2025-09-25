日本道路交通情報センターによりますと、きょう（25日）午前10時20分ごろ岡山県倉敷市中島付近の国道2号（下り）で乗用車１台と軽乗用車２台のあわせて車３台が絡む事故がありました。 【地図をみる】国道2号（下り）で乗用車など車3台が絡む事故【岡山・倉敷市】 事故現場の地図をみる この事故で車線規制が行われていて、現場付近を先頭に約200メートルの渋滞が発生しているということです（正午現在）。県内では