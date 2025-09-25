タレントの辻希美が24日に自身のアメブロを更新。タレントの若槻千夏やモデルでタレントのpecoに誘われ展示会へ足を運んだことを報告した。この日、辻は「今日はちなっちゃんとぺこちゃんにお誘い頂き展示会に行って来ました」と切り出し「キティちゃんとくまたんに会えたよ」と報告。「可愛い洋服が沢山でめちゃくちゃ迷いめちゃくちゃオーダーしちゃった」と買い物を楽しんだ様子を明かした。さらに「久しぶりに曽根ちゃんやゆう