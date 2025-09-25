俳優の高橋英樹が24日に自身のアメブロを更新。ラジオの収録を行ったことを報告した。この日、高橋は「久しぶりのラジオです」というタイトルでブログを更新し「楽しい録音でした」と報告。「お相手のパーソナリティーはう~~ん！誰でしょう？？まだナイショとのこと（大笑）」とつづった。続けて、共演者について「ビックリ！可愛いお姉さま？？？」とコメント。最後に「私の図録集もご覧くださいね」とつづり、ブログを締めくくっ