女子大学で共学化の動きが相次ぐ中、京都女子大学は新たに学部を設置するなどして、女子大の維持に取り組むと発表しました。７０年以上の歴史がある京都女子大学。共学化を決める女子大が相次ぐ中、今年７月、「女子大学であり続ける」と“女子大学宣言”を発表。そして９月２５日会見を開き、新たに「食科学部」や「経営学部（仮称）」などの学部を設置するなどして、より広い分野で活躍できる女性人材の育成に取り組み続ける