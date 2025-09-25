旅行に行ったら、そこだけでしか出合えない特別なグルメやグッズは絶対チェックしておきたいもの。北海道の新千歳空港には、サンリオファン必見のタリーズコーヒー限定ドリンクがあるのをご存知ですか？今回は、実際に足を運んできたisutaエディターが、キャラクターのラインナップや気になるデザインをご紹介。これから北海道旅行を計画している人は、ぜひチェックしてみてくださいね！北海道・新千歳空港にある「ハローキティハ