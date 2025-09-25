現地９月24日、カラバオカップ３回戦の全日程が終了。その後にラウンド16に当たる４回戦の組合せ抽選会が行なわれ、次のような対戦カードとなった（日本人所属クラブは併記）。アーセナルvsブライトン（三笘薫）グリムズビー（４部）vsブレントフォードスウォンジー（２部）vsマンチェスター・シティニューカッスルvsトッテナム（高井幸大）レクサム（２部）vsカーディフ（３部）リバプール（遠藤航）vsクリスタル・パレス（鎌田