兵庫県宝塚市で家族４人にクロスボウで矢を放ち３人を殺害した罪などに問われている男の裁判員裁判が始まり、男は起訴内容を認めました。起訴状によりますと、宝塚市の無職・野津英滉被告（２８）は２０２０年６月、自宅でクロスボウを使って矢を発射し、祖母の好美さん、弟の英志さん、母のマユミさんの３人を殺害したほか、伯母の百合江さんを殺害しようとした罪に問われています。９月２５日の初公判で野津被告は起訴内容