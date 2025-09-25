感染症情報です。 【写真を見る】リンゴ病・新型コロナ 減少も流行続くリンゴ病は24週連続で警報レベル続く（山形） 山形県内最新の「リンゴ病」と「新型コロナウイルス」の患者数はともに前の週より減少しましたが、依然として流行が続いていて、県が注意を呼びかけています。 県衛生研究所によりますと、今月１５日から２１日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「伝染性紅斑」いわゆる「リンゴ病」の患者