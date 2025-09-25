ショッピングセンター内のトイレに侵入し、ペーパータオルなどに火をつけるなどしたとして、男が逮捕されました。 建造物侵入と非現住建造物等放火、さらに器物損壊の疑いで逮捕されたのは、本籍が富山県で住居不定無職の男（54）です。 警察によりますと男は、8月27日の午後9時14分ごろ、三川町のショッピングセンターの女性用トイレに侵入し、ライターで手洗い場に設置されたペーパӦ