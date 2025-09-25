松井菜穂(ＷＯＷＯＷディレクター／プロデューサー)と勝田正志(撮影監督)が率いるチームによる『Makihara Noriyuki Concert 2025 Buppu Label 15th Anniversary "Showcase the Live!"』の撮影に密着してから約1か月半。松井監督のオフライン編集が終わり、本編とエンドロールのラフ映像が出来上がった。オフライン編集とは──僕も初めて聞いた言葉だったが──16人のカメラマンが撮影した16本の素材を同期させ、16分割した画面で