球磨郡山江村で23日、｢やまえ栗まつり｣が開かれました。 21回目の今年は、球磨郡内外の12の菓子店が村特産のやまえ栗を使ったスイーツを販売しました。端境期のため準備されたのは予定の半分の500キロでしたが、実が大きく、おいしい栗になっているということです。また、栗のつかみ取りやイガを投げて点数を競うゲームコーナーもあり、多くの人でにぎわいました。