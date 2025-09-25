自民党総裁選挙に出馬した衆議院山口3区選出の林芳正官房長官の総決起大会が24日、地元・下関市で開かれました。地元後援会などでつくる「林芳正先生を総理にする地元の会」が開いたもので、会場にはおよそ600人が出席し、林官房長官はリモートで挨拶しました。（林官房長官）「この日本が厳しいときに逃げてはならない。まさに火中の栗、正面から拾いに行って国民のため、山口そして下関のために働かせてほしい。燃えたぎる