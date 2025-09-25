博覧会協会は、大阪・関西万博の来場者数について、きのう９月２４日（水）の一般来場者数は２１万２０００人（速報値）だったと発表しました。速報値も含みますが、９月１２日（金）から１３日連続の２０万人超えです。閉幕までの混雑予想ですが、きょう９月２５日（木）〜１０月１３日（月祝）まで、閉幕まですべての日が「大変混雑」の予想となっていて、すべての時間帯で来場予約の「空き枠なし」となっています。きょ