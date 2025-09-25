一口サイズの柿「ベビーパーシモン」の出荷が、岐阜県本巣市で最盛期を迎えています。 【写真を見る】皮をむかずに食べられる 一口サイズの柿“ベビーパーシモン” ｢ことしは猛暑で糖度が非常に高い｣ 出荷の最盛期迎える 岐阜･本巣市 ベビーパーシモンは、大きさが500円玉ほどと非常に小さく、岐阜県内では20戸の農家でしか栽培していない全国的にも珍しい柿です。糖度が20度前後と高く、皮