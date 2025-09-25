11月に長崎市で開かれるサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の試合に、小学生と保護者500組が無料で招待されます。 大会特別協賛社らが招待チケットを、鈴木市長に贈呈しました。 長崎市役所を訪れたのは、大会特別協賛の大手保険会社と県サッカー協会の4人です。 「なでしこジャパン」は、11月29日にピーススタジアムでカナダ代表との国際親善試合に臨みます。 子どもたちに試合の盛り上が