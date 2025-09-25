◇MLB ヤンキース8ー1ホワイトソックス(日本時間25日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手がホワイトソックス戦で2本のホームランを放ち、2年連続4度目の50号に到達しました。ジャッジ選手は2017年に52本のホームランを放ち、新人のシーズン最多記録を樹立。さらに2022年にはア・リーグのシーズン最多本塁打数を更新する62本のホームランを放ち、打率はリーグ2位の.311を記録。131打点で打点王も獲得したほ