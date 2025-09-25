ローソンは9月30日から、全国の店舗(一部店舗を除く)で『サンエックスキャラクターズ』のキャンペーンを展開する。対象商品を購入すると数量限定でオリジナルの景品がもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などを行う。「ローソンストア100」ではキャンペーンを実施しない。〈先着･数量限定でもらえる「オリジナルクリアシート」〉「オリジナルクリアシート(全4種･各店計18枚)」は、対象の菓子を2点購入すると、先着･数量限定で1