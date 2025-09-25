きょうは午後もすっきりしない天気が続き、雨の降る所があるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温 名古屋27℃ 岐阜25℃ 津26℃ 各地で平年並みの涼しさに 愛知･岐阜･三重の天気予報（9/25昼） 正午前の名古屋市内です。厚い雲に覆われています。この時間の気温は26℃、湿度は64％です。 きょうは午後も曇り空が続くでしょう。夕方までは岐阜県を中心に雨が降る見込みです。予想最高気温は名古屋で27℃、岐阜で25℃、津では26