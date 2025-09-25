アメリカ軍岩国基地で行われている陸上模擬着艦訓練＝FCLP。24日は昼間の訓練が終了予定時間を2時間超えるなど事前の通告と大きく異なる運用が続いています。9月17日から始まったFCLPについて防衛省は、午後1時半から4時半までと午後6時45分から午後9時45分まで行われると岩国市に説明しています。24日昼間のFCLPは通告通り午後1時半ごろに始まりましたが終了予定の午後4時半以降も次々と空母艦載機が離陸し訓練が終わったのは午後