県はドクターヘリの運航を来月、合わせて6日間休止すると発表しました。 県のドクターヘリが運休となるのは、10月22日～24日までと、29日～31日までの合わせて6日間です。 県医療政策課によりますと、運航を委託している兵庫県の学校法人「ヒラタ学園」から、今月中旬「退職や休業などで整備士が確保できない」として運休の依頼があったということです。 県のドクターヘリは5月以降、