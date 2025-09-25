『相席食堂』に俳優の鈴木福が登場。SixTONES・ジェシー＆千鳥・大悟との飲み会での裏話を暴露する一幕があった。【映像】鈴木福、ジェシー＆千鳥大悟との飲み会裏話を暴露同番組は、芸能人が街ブラする様子を千鳥（大悟、ノブ）がツッコミを入れながら見守るバラエティ番組。今回は、若い世代のスターが旅人となる「Z世代相席」が放送され、21歳にして芸歴20年の鈴木福が登場した。番組冒頭では、大悟が以前、福と飲んだと