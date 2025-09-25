大阪府の吉村洋文知事は25日、購入されたものの使用されていない大阪・関西万博の入場券の払い戻しについて「現時点では難しいが、個人で買った分は何とかならないかと思っている」と府庁で記者団に述べた。日本国際博覧会協会（万博協会）は午後、これに関し今後の対応方針を表明する。購入後、未使用となっている入場券は22日時点で130万枚超残っている。万博は原則入場日時の指定が必要。10月13日の閉幕までほとんどの予約