東京ドームで3月に開催された米大リーグ、ドジャースの開幕戦などのチケットを不正に転売したとして、警視庁生活安全特別捜査隊は25日までに、入場券不正転売禁止法違反の疑いで、名古屋市北区八代町、通信機器販売会社社長篠田潤容疑者（42）を逮捕した。同隊によると、計16枚を最大約42倍の価格で転売サイトに出品し、計約436万円の利益を得ていたとみられる。試合にはドジャースの大谷翔平選手らが出場していた。逮捕容疑