熊本県の阿蘇広域消防本部は、部下にパワハラをしたとして、トップである消防長を停職3か月の懲戒処分にしたと発表しました。 【写真を見る】「パワハラの認識なかった」阿蘇広域消防本部トップが高圧的言動 管理職が精神疾患に停職3か月の懲戒処分 9月24日付で停職3か月の懲戒処分を受けたのは、阿蘇広域消防本部のトップである54歳の男性消防長です。 阿蘇広域消防本部によりますと、男性消防長は会議などで他の管理職の意