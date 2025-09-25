ニューストップ > 国内ニュース > 女性にわいせつ行為をした疑いで45歳の男逮捕 睡眠薬を飲み物に混入… マッチングアプリ 新宿区 わいせつ・性犯罪 国内の事件・事故 FNNプライムオンライン 女性にわいせつ行為をした疑いで45歳の男逮捕 睡眠薬を飲み物に混入か 2025年9月25日 12時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 20代女性にわいせつな行為をしたとして、45歳男が逮捕された 飲食店で女性の飲み物に睡眠薬を混ぜ、その後にわいせつな行為をした疑い 男は「睡眠薬は体を触るために飲ませたわけではありません」と述べている 記事を読む おすすめ記事 前橋市の42歳女性市長 部下の市役所幹部と2ヶ月で9回「ラブホ通い詰め」…“休憩3時間”で入室 市長は事実を認めつつ「仕事に関する相談や打ち合わせをしていた」と釈明 2025年9月24日 17時12分 あなたは躊躇なく履ける？使わなくなった家族の下着 2025年9月24日 6時3分 「死ぬまで悪態を」松嶋菜々子 『あんぱん』で路線変更打診も“毒親怪演”続行を直訴していた！ 2025年9月25日 6時0分 高市早苗「奈良の女です」演説で迷走発言連発に「へずまりゅうかよ」の声も…土壇場での“空気の読めなさ”に支援者も頭を抱える始末〈自民党総裁選〉 2025年9月24日 17時56分 【ご休憩3時間5700円】前橋・42歳女性市長に部下の市幹部と“連日ラブホ”のワケを直撃取材 “ラブホ経費”約5万円は「（市長が）すべて私費で払っています」 2025年9月25日 6時59分