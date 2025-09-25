阿蘇市の阿蘇中央高校で24日、福祉車両を体験する出張授業が行われました。 この出張体験授業は、10月に福祉施設や医療機関で福祉体験を行う社会福祉科の1年生に事前に福祉車両の扱い方などを体験させたいと、阿蘇中央高校から相談を受けた熊本トヨタ自動車が開きました。24日は社会福祉科の1年生9人が、座学の後、試乗体験などを行いました。 ■熊本トヨタホールディングス 浦粼美加さん「熱心にメモを取りなが