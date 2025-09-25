熊本市議会は8月の記録的な大雨の復旧費用などを盛り込んだ総額 約70億円の一般会計補正予算案などを可決し閉会しました。 【写真を見る】熊本市議会 70億円の補正予算案を可決給食室の空調に25.4億円 大雨復旧費など 可決された一般会計補正予算には農地や道路などインフラ復旧に加え、被災者の生活再建に向けた支援策などが盛り込まれました。 主な内訳では、みなし仮設住宅の確保や被災した住宅の応急修理費として約5億800