フジテレビ榎並大二郎アナウンサー（39）が25日、インスタグラムを更新。妻でモデルの有村実樹が第2子女児を出産したと発表した。榎並アナは新生児の指を握る写真をアップした上で「この度、第二子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康です」と発表。「家族で手を取り合いながら、この命を大切に育んでまいります」とつづった。榎並アナは有村と2016年に10年の交際を経て結婚。21年8月に第1子となる長男が誕生したことを報