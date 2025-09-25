ミュージシャンGACKT（52）が25日、X（旧ツイッター）を更新。人工知能（AI）が生成した架空の人物を政治家として起用することについて思いをつづった。GACKTは、東欧アルバニアで世界初となる人工知能（AI）の「閣僚」が誕生したことに「ついに国を形づくる現場にまでAIが使われる時代になった…」と言及。「正直、今の日本の政治家に、希望を持っている国民がどれだけいるのだろうか？いっそ全部AIに置き換えてしまった方が…、