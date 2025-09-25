この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 「うさぎのセリフを考えて」わが子の回答が“まるで中年”4万いいね 冴島ｵﾝﾃｨｰﾇ依子(@ontine9neo)さんの投稿です。子どもの発想力はとても素晴らしく、時に笑いの神様が降りて