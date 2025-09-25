9月28日（日）に中山競馬場で行われるスプリンターズステークス（G1・芝1200m）に出走予定の香港馬ラッキースワイネス（せん7）が24日（水）中山競馬場の芝コースで調教を行った。カーチュン・リョン騎手を背に7時34分から7時42分にかけて調教を実施。芝外回りでダク右回り1/4周、ギャロップ右回り1周、常歩左回り1/4周を消化し、その後パドックスクーリングを行った。【スプリンターズS】香港ラッキースワイネスが到着「体調