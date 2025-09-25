この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第23話をごらんください。 前回に引き続き、ゆかりとりさの学生時代のエピソードが語られます。待ち合わせに遅刻して焦るゆかり、りさにメールを送ると「近くの店で時間潰すから全然平気だよ、ゆっくりおいで」と