◆イースタン・リーグヤクルト―巨人（２５日・戸田）巨人は２５日、イースタン・ヤクルト戦のスタメンを発表した。先発は育成３年目・エルビス・ルシアーノ投手。今季は３軍で１３試合に登板して３勝０敗、防御率０・９３の成績。６月の３軍・ソフトバンク戦（タマスタ筑後）では自己最速１５５キロを計測した。今季の２軍戦は初登板。坂本達也捕手とバッテリーを組む。スタメンは以下の通り１番・右翼フルプ２番・遊撃