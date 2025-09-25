◆米大リーグオリオールズ２―６レイズ（２４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）オリオールズのサムエル・バサロ捕手（２１）が死球を受け、途中交代した。「５番・一塁」でスタメン出場。２―６の９回先頭で打席に立つと、２ストライクから右腕・フェアバンクスの速球が右手首付近に直撃。患部を押さえながら苦悶（くもん）の表情を浮かべ、代走を送られた。マンソリーニ監督代行は