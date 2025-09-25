フジテレビの榎並大二郎アナウンサーが２５日に自身のインスタグラムを更新し、妻でモデルの有村実樹が第２子女児を出産したことを報告した。「この度、第二子となる女の子が誕生しました。母子ともに健康です」と無事の誕生を発表。「出産に際しご尽力いただいた医療スタッフの皆さまに、心より御礼申し上げます」と感謝した。家族４人で手を重ねて撮影した写真をアップ。「家族で手を取り合いながら、この命を大切に育んで