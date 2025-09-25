10月2日に開幕をむかえる男子プロバスケットボ―ル、B2リーグのベルテックス静岡。新シーズンでの躍進へ。24日、必勝祈願を行いました。静岡市駿河区の久能山東照宮で行われた必勝祈願には就任2年目、東京大学出身の森高大ヘッドコーチをはじめ、選手、チーム関係者が参加しました。必勝祈願のあと、今シーズンへの決意を記した絵馬を奉納し、来月2日に開幕するB2リーグでの飛躍を誓いま