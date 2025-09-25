大野佳奈子(25歳)は、マッチングアプリで知り合った正行(36歳)と結婚して3年…。3歳の娘・マオと3人で暮らしています。11歳年上の正行は、穏やかで包容力のある、優しい夫でした。そんなある日、実母と娘と旅行から帰宅した佳奈子は、胸騒ぎを覚えます。正行のスマホを覗くと、そこには信じられないやり取りが…。夫婦の危機と再構築を目指すまでのお話、『デリヘルを自宅に呼ぶ夫』第1話をごらんください。 11歳年上の夫と結婚