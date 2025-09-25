「デカ盛りハンター」 （毎週金曜夜7時25分）。8月29日(金)に放送された「話題のフードコートで爆食対決！少年忍者が大食い参戦」をプレイバック！【動画】少年忍者、東京ドームシティのフードコート「FOOD STADIUM TOKYO」で人気メニュー爆食！次世代アイドル・少年忍者の大食い自慢4人（北川拓実、内村颯太、久保廉、豊田陸人）が、ロシアン佐藤と爆食バトル！舞台は、昨年「東京ドームシティ」に去年オープンしたフードコート「