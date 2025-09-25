県警は24日、静岡南警察署の警部の男を性的姿態等撮影の疑いなどで逮捕したと発表しました。2025年逮捕された県警の警察官は5人目となります。建造物侵入と性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、静岡南警察署の前刑事第一課長の警部（45）です。警察によりますと男は2025年4月27日午後11時ごろ、掛川警察署管内の交番に侵入し、4月30日から6月5日までの間、交番2階の女性用トイレに設置した小型カメラで警察職員の女性3人を複数