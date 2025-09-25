安全機能を強化充電速度も向上ボルボは、欧州で販売するEV『EX90』に大規模なハードウェアとソフトウェアのアップデートを施した。電気システムが800Vに強化され、既存車両にも以前から約束されていた安全機能が追加される。【画像】フラッグシップの大型電動SUV【ボルボEX90を詳しく見る】全34枚アップデートに伴い、車両制御システムを動かすための「頭脳」となるコンピューターとして、従来のNvidia製Xavierに代わってDrive