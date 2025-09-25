長野市のスーパーでは、25日から新米の販売が始まりました。去年は、価格高騰に加え品薄の状態も続きましたが今年は、棚いっぱいに新米が並んでいます。「令和7年産の新米が到着しました」長野市のこちらのスーパーでは25日から新米の販売が始まりました。去年の同じ時期は新米の入荷が不安定で購入時に数量制限をしていたということですが、今年は、数量制限はなくなり7種類の県産米が店頭に並びました。