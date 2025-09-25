試合前、取材に応じるドジャースのロバーツ監督（奥中央）＝フェニックス（共同）【フェニックス共同】米大リーグで大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の所属するドジャースは今季の、30日（日本時間10月1日）に始まるワイルドカードシリーズ（WCS＝3回戦制）に回ることが24日、決まった。フィリーズが勝ち、ブルワーズとともにナ・リーグの地区シリーズ（5回戦制）から出場できるシードを得たため。プレーオフは各リーグ6チーム