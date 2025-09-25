ニューヨーク在住の舞台演出家、河村早規さんが「私事ではありますが、先月末にニューヨークで結婚いたしました」とインスタグラムで結婚を報告した。陽光が降り注ぐ摩天楼や橋のたもとで、幸せあふれる新婚ショットを公開した。【写真】「美男美女！」結婚を報告した河村早規さんのウェディングショット河村早規さんは奈良出身で、国際基督教大学を卒業後、2019年に渡米した。2022年にペース大学アクターズ・スタジオ・ドラマスク