24日夜、湯沢市の市道で車とクマが衝突する事故がありました。湯沢警察署の調べによりますと、24日午後9時50分ごろ、湯沢市関口字川前の市道を湯沢市字中野々目方向から湯沢市下関方向へ走っていた普通乗用車が進行方向左側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた湯沢市の20代の女性にけがはありません。クマは、体長が約1メートルで、その後立ち去ったということです。現場から直近の建物までは約40メ}